Це сталося в Куп'янську на вулиці Тітова, 8. Пожежникам про подію повідомили приблизно о 22 годині 14 липня.

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Що відомо про пожежу

  • Потерпілого негайно відвезли в Куп'янську міську лікарню.
  • В нього діагностували опіки 1 та 2 стерня на кінцівках.
  • Загалом ушкоджені приблизно 12% поверхні його шкіри.
  • По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа почалася в гаражі.
  • Там у цей момент також був припаркований легковик "ВАЗ 2111".
  • Загальна площа цієї пожежі – 40 метрів квадратних.
  • Повністю погасили полум'я о 23:20.
  • Наразі невідомо, чому зірвався газовий балон.

Зірвався газовий балон москвича на Харківщині
Пожежники гасять гараж, де зірвався балон / Фото ДСНС Харківщини