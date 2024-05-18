У Генштабі вказали, куди саме на Харківщині ЗСУ намагаються відтіснити ворога

На півночі Харківської області тривають запеклі бої – українські захисники тримають оборону. Не даючи ворогу просунутись, наші воїни також намагаються його відтіснити.

У командуванні Збройних Сил України у зведенні від 18 травня розповіли про ситуацію на лінії фронту на Харківщині. Там уточнили, що наші бійці не припиняють спроб відтіснити загарбників саме у бік села Глибокого.

Дивіться також Посилення оборони у Вовчанську: що відбувається на Харківському напрямку

Актуальне про ситуацію на Харківщині

З початку доби росіяни здійснили дві атаки на позиції українських військових в районі таких населених пунктів Харківської області:

село Липці;

місто Вовчанськ.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке,

– пишуть у Генштабі.

На відповідній ділянці лінії бойового зіткнення за цю добу ворог втратив 19 солдатів та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу – до 200 військових та аж 42 одиниці техніки.

Де розташоване село Глибоке на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Дивіться також "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Інша інформація зі зведення Генштабу