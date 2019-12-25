Харків'яни вийшли на протест проти видачі Росії організаторів теракту у місті

Під будівлею Харківської обласної держадміністрації зібралися понад дві сотні активістів. Вони вимагають, щоб Росії у межах обміну не видавали підозрюваних в організації теракту у Харкові у 2015 році.

Зокрема, під ОДА зібралися представники "Нацкорпусу", "Правого сектору", "Фрайкору" і організації "Традиції і порядок", повідомляє "Громадське".

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Активісти тримають плакати, у яких вимагають не видавати Росії вбивць:

"Непокаране зло повертається";

"Вбивць дітей не міняємо";

"Не зрадьте загиблих героїв".

По-перше, злочинці та терористи мають бути покарані тут, адже це громадяни України і вони мають бути покарані українським судом. Навіщо ми віддаємо своїх громадян Росії? По-друге, коли ми проводимо такі обміни, як з Цемахом, ми таким чином ніби знімаємо відповідальність з Росії за агресію,

– розповів учасник акції Дмитро Шевчук.

Втім поки достовірно не відомо, чи підозрювані в організації теракту у Харкові є списку на обмін. Про це говорили адвокати потерпілих.

Акція протесту у Харкові: дивіться фото

Що відомо про теракт у Харкові?Терористичний акт, що був здійснений під час мирної ходи у Харкові 22 лютого 2015 року. Активісти пройшли лише 100 метрів, як спрацював вибуховий пристрій.



Вніслідок теракту загинули четверо людей, серед яких були полковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний активіст Данило Дідік, 18-річний студент Микола Мельничук та активіст Євромайдану Ігор Толмачов.