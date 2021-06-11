Про затримання повідомили 11 червня. Це трапилося на вулиці Гвардійців Широнинців.

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Поліцейські роти ТОР отримали орієнтування в радіоефірі.

Їм повідомили, що на дитячому майданчику стоїть чоловік із пістолетом.

Коли правоохоронці прибули, виявилось, що зловмисник п'яний.

З ним намагались встановити контакт.

Однак чоловік поводився агресивно.

Зазначають, що своєю поведінкою він створював небезпеку оточенню.

Після затримання викликали слідчо-оперативну групу.

На фото з місця помітно, що в пістолеті затриманого не було магазину з набоями.



Предмет схожий на пістолет, який вилучили / Фото Патрульної поліції Харківщини

Зверніть увагу! У Харкові 9 червня помітили чоловіка, який розгулював з предметом, схожим на гранату. Очевидці розповіли, що він погрожував дітям підірвати її. Правоохоронці затримали зловмисника та виявилось, що він ходив із бойовою гранатою Ф-1.