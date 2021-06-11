Про затримання повідомили 11 червня. Це трапилося на вулиці Гвардійців Широнинців.

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Більше про цей інцидент

  • Поліцейські роти ТОР отримали орієнтування в радіоефірі.
  • Їм повідомили, що на дитячому майданчику стоїть чоловік із пістолетом.
  • Коли правоохоронці прибули, виявилось, що зловмисник п'яний.
  • З ним намагались встановити контакт.
  • Однак чоловік поводився агресивно.
  • Зазначають, що своєю поведінкою він створював небезпеку оточенню.
  • Після затримання викликали слідчо-оперативну групу.
  • На фото з місця помітно, що в пістолеті затриманого не було магазину з набоями.

Пістолет Зброя Поліція Затримання Кримінал ТОР
Предмет схожий на пістолет, який вилучили / Фото Патрульної поліції Харківщини