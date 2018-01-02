Харків’янин став мільйонером, вигравши у лотерею
17:29, сьогодні 3838 Читать новость на русском
В останній день 2017 року харків’янин став мільйонером – він виграв мільйон гривень у лотереї "Лото Забава".
Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.".
Свій щасливий квиток чоловік придбав у "ЛОТО маркеті" у Харкові.
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Тепер щасливчик може приєднатися до закритого елітного "Клубу мільйонерів "М.С.Л.". Усі учасники Клубу отримують подарункову програму "Два дні з життя мільйонера" — це святкові вихідні у Києві для переможця та його супутниці або супутника.
Загалом у 2017 році мільйонерами стали 20 українців. За всю історію існування цієї державної лотереї мільйонерів в Україні побільшало на 279 осіб.
Джерело: 24 Канал
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