Рішення ухвалив Червонозаводський суд Харкова. Засідання справи відбулося 2 червня.

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Що відомо про травмування дитини

Це трапилося в закладі Fort Boyard. Він розташований у торгово-розважальному центрі "Аргус".

Там святкували день народження 17 дітей. Одна з них о 17:30 впала з висоти 1 метру та вдарилась головою.

Як наслідок, дитину забрала швидка у відділення нейрохірургії. Медики діагностували закрито-черепну травму, струс мозку та забій.

У момент травмування батьки були в бенкетній зоні закладу.

Яке покарання обрали

Судові засідання проводилися без адміністраторки закладу, яка була підсудною. 31 травня вона надіслала до суду звернення, де попросила розглянути справу без неї.

Оскільки святкування порушило протиепідеміологічні правила, адміністраторка має заплатити штраф. Порушення карантину вартувало їй не лише 17 тисяч гривень, а й 454 гривень судового збору.

Зверніть увагу! Поліція столиці 2 травня оприлюднила статистику порушень карантину в Києві за період локдауну. Там за 10 днів склали 10 562 адміністративних протоколи.