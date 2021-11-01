Двоє молодиків наклали на себе руки 1 листопада. Очевидці кажуть, що хлопця, який загинув у провулку Шевченківському виштовхали з вікна.

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Могли вбити

У Київському районі 19-річний хлопець вистрибнув із 7 поверху 12-поверхового будинку в провулку Шевченківському. За попередніми даними, молодик наклав на себе руки.

Очевидці кажуть, що після падіння чули, як одразу зачинилося вікно. Вони припускають, що це було вбивство.

За даними "Редпосту", під час падіння харків'янин зачепив і зламав блок кондиціонера.

Наклав на себе руки

Схожий випадок стався в будинку на вулиці Клочківській. Там знайшли мертвим 19-річного хлопця. Свідки події кажуть, що з собою загиблий мав рюкзак.

У поліції повідомляють, що загиблий був 2002 року народження. Хлопець мешкав у будинку, біля якого його знайшли. Попередньо, він наклав на себе руки. Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Харківському районному управлінні поліції №3".