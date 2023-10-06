У Харкові з-під завалів витягли тіло бабусі загиблого 10-річного хлопчика

Росіяни атакували Харків зранку 6 жовтня. У місті тривають рятувально-пошукові роботи. На жаль, з-під завалів дістали тіло бабусі хлопчика, котрий також загинув від російської ракети.

Звернімо увагу, що розбори завалів тривають. Тому, на жаль, кількість жертв може зрости. Станом на 12:25 відомо, що російська ракета вбила двох людей: 10-річного хлопчика та його бабусю.

Читайте також Обстріл будинків та загибла дитина: все, що відомо про атаку на центр Харкова 6 жовтня

Кількість жертв зросла

Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що з-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіло 68-річної жінки. Вона – бабуся загиблого 10-річного хлопчика, а також його 11-місячного братика.

Станом на 12:25 кількість постраждалих зросла до 28 людей: 2 жертв і 26 поранених, з яких 12 госпіталізовані. Розбори завалів на місці прильоту тривають.

Раніше начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів про розбори завалів. За його словами, тіло 10-річного хлопчика дістали у ковдрі. Він, швидше за все, спав на момент прильоту.

Болвінов додав, що друга ракета влучила у самісінький центр міста – у землю поблизу офісних і житлових будинків. Він додав, що правоохоронці працюють на місці події, збирають докази та інформацію щодо поранених.

Коротко про ракетну атаку по Харкову