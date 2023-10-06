У Харкові з-під завалів витягли тіло бабусі загиблого 10-річного хлопчика
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни атакували Харків зранку 6 жовтня. У місті тривають рятувально-пошукові роботи. На жаль, з-під завалів дістали тіло бабусі хлопчика, котрий також загинув від російської ракети.
Звернімо увагу, що розбори завалів тривають. Тому, на жаль, кількість жертв може зрости. Станом на 12:25 відомо, що російська ракета вбила двох людей: 10-річного хлопчика та його бабусю.
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Кількість жертв зросла
Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що з-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіло 68-річної жінки. Вона – бабуся загиблого 10-річного хлопчика, а також його 11-місячного братика.
Станом на 12:25 кількість постраждалих зросла до 28 людей: 2 жертв і 26 поранених, з яких 12 госпіталізовані. Розбори завалів на місці прильоту тривають.
Раніше начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів про розбори завалів. За його словами, тіло 10-річного хлопчика дістали у ковдрі. Він, швидше за все, спав на момент прильоту.
Болвінов додав, що друга ракета влучила у самісінький центр міста – у землю поблизу офісних і житлових будинків. Він додав, що правоохоронці працюють на місці події, збирають докази та інформацію щодо поранених.
Коротко про ракетну атаку по Харкову
- Зранку 6 жовтня російські військові атакували Харків. Про вибухи повідомили о 06:45. На той момент в області повітряна тривога не лунала.
- Через хвильку міський голова Ігор Терехов підтвердив, що окупанти обстрілюють Харків. За його словами, під атаку потрапила центральна частина міста. Глава ОВА закликав людей перебувати в укриттях.
- Повітряну тривогу в області оголосили через кілька хвилин – о 06:48.
- У Повітряних силах пояснили, чому не вмикали сирени під час атаки. За словами речника Юрія Ігната, ракети йшли балістичною траєкторією. На жаль, це може бути той тип озброєння, який не вдається своєчасно виявити.
- Згодом у поліції розповіли, чим російські військові атакували Харків. За наявними даними, ворог вдарив двома ракетами "Іскандер". Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура у місті.
- Згодом стало відомо, що під завалами житлового будинку міг бути хлопчик. Невдовзі його тіло рятувальники дістали з-під завалів, а вже ближче до полудня – тіло його бабці.