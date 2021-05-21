Про інцидент повідомили користувачі у соцмережах. Хлопчика медики госпіталізували.
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Що відомо про аварію
- Водій збив дитину близько 11:30.
- Хлопчик впав та дуже голосно плакав.
- Користувачі в мережі пишуть, що ймовірний винуватець аварії – 80-річний чоловік.
- Він втік, але його нібито вже затримали.
- У поліції аварію не прокоментували: у відділі комунікації кинули слухавку.
В якому стані дитина
У коментарі місцевому виданню Newsroom підтвердили, що хлопчику 6 років. Дитину госпіталізували.
Директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта повідомив, що лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також переломи передпліччя і стегна.