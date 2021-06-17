Про цей інцидент повідомили в мережі 16 червня. Також оприлюднили відео розмови зі зловмисником.

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Його навіть не звільнили

У спілкуванні з людьми, які його спіймали правоохоронець розповів, що працює патрульним. На службі він з 2015 року. При собі в чоловіка також було посвідчення патрульного інспектора.

Автори допису зазначили, що таке "затримання" поліцейського трапилося вже не вперше. Однак зловмисник досі перебуває на свободі. Також його не звільнили з правоохоронних органів.

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Зверніть увагу! У Львові 21 травня викрили правоохоронців, які продавали наркотики та фабрикували кримінальні справи. Затримання проводили ДБР та СБУ. Згодом зловмисникам призначили застави в розмірі понад 4 мільйони гривень.