У Харкові повідомляють про вибухи: було відразу кілька "прильотів"

Неспокійна зараз ситуація у Харкові. Мешканці та місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у місті.

За даними місцевих кореспондентів, вибухи лунають з боку Індустріального району Харкова. Тож містянам рекомендують перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями.

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Тривога пролунала після вибухів

Відразу ж зауважимо, що повідомляння про вибухи з'явились о 13:30. А вже об 13:34 в області пролунала повітряна тривога.



Повітряна тривога пролунала після вибухів / Скриншот карти vadimklimenko

Невдовзі інформацію про "прильоти" підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що російські військові завдали удару саме по Індустріальному району міста. Посадовець попрохав мешканців перебувати в укриттях, а також закликав не виходити на вулиці без нагальної потреби. Та й узагалі бути максимально обережними, адже у будь-який момент атака може повторитись.

Відомо про кілька "прильотів"

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по місту було відразу кілька "прильотів". За попередньою інформацією, їх налічили близько чотирьох. Також відомо про відсутність електроенергії в тому ж Індустріальному районі Харкова.

Невдовзі з'явилась додаткова інформація. Стало відомо, що в небо підіймається чорний стовп диму. Це означає, що внаслідок влучання ворога щось загорілось.

Трішки пізніше з'явилось попередження від мешканців Салтівки. Там теж чули гучні вибухи. Крім того, у багатьох з району ХТЗ зникло світло в оселях.

Додамо, що неспокійною була також ніч проти 12 липня. Ворог обстріляв Миколаїв. Спочатку у місті пролунала повітряна тривога, а потім – кілька вибухів.

Невдовзі інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Він підкреслив, що по місту було кілька "прильотів".

Зранку глава Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився деталями російської атаки. Він зауважив, що ворог бив по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", а також інших снарядів. Відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожого вогню.

Згодом він додав, що загалом по Миколаєву випустили 19 ракет. Мовиться як про звичайні, так і снаряди, випущені окупантами з РСЗВ. Внаслідок цього у місті утворилось 24 лунки на місцях влучання.

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Нагадуємо, що у жодному разіЯкщо ж ви таки це робите, то не викладайте відзнятий матеріал у мережу або всілякі пабліки. Не будьте спільниками ворога, адже ваші дописи можуть сприяти коригуванню ворожого вогню.