У Харкові повідомляють про вибухи: було відразу кілька "прильотів"
Джерело:Суспільне
Неспокійна зараз ситуація у Харкові. Мешканці та місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у місті.
За даними місцевих кореспондентів, вибухи лунають з боку Індустріального району Харкова. Тож містянам рекомендують перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями.
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Тривога пролунала після вибухів
Відразу ж зауважимо, що повідомляння про вибухи з'явились о 13:30. А вже об 13:34 в області пролунала повітряна тривога.
Повітряна тривога пролунала після вибухів / Скриншот карти vadimklimenko
Невдовзі інформацію про "прильоти" підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що російські військові завдали удару саме по Індустріальному району міста. Посадовець попрохав мешканців перебувати в укриттях, а також закликав не виходити на вулиці без нагальної потреби. Та й узагалі бути максимально обережними, адже у будь-який момент атака може повторитись.
Відомо про кілька "прильотів"
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по місту було відразу кілька "прильотів". За попередньою інформацією, їх налічили близько чотирьох. Також відомо про відсутність електроенергії в тому ж Індустріальному районі Харкова.
Невдовзі з'явилась додаткова інформація. Стало відомо, що в небо підіймається чорний стовп диму. Це означає, що внаслідок влучання ворога щось загорілось.
Трішки пізніше з'явилось попередження від мешканців Салтівки. Там теж чули гучні вибухи. Крім того, у багатьох з району ХТЗ зникло світло в оселях.Нагадуємо, що у жодному разі не варто фотографувати та знімати на відео місця "прильотів" або роботу ППО. Якщо ж ви таки це робите, то не викладайте відзнятий матеріал у мережу або всілякі пабліки. Не будьте спільниками ворога, адже ваші дописи можуть сприяти коригуванню ворожого вогню.
- Додамо, що неспокійною була також ніч проти 12 липня. Ворог обстріляв Миколаїв. Спочатку у місті пролунала повітряна тривога, а потім – кілька вибухів.
- Невдовзі інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Він підкреслив, що по місту було кілька "прильотів".
- Зранку глава Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився деталями російської атаки. Він зауважив, що ворог бив по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", а також інших снарядів. Відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожого вогню.
- Згодом він додав, що загалом по Миколаєву випустили 19 ракет. Мовиться як про звичайні, так і снаряди, випущені окупантами з РСЗВ. Внаслідок цього у місті утворилось 24 лунки на місцях влучання.
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