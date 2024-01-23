У Харкові повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки: є жертви, під завалами шукають людей
Джерело:Ігор Терехов
Окупанти вранці 23 січня атакували Харків ракетами. На жаль, є влучання у багатоквартирний будинок.
Варто зауважити, що це другі вибухи в обласному центрі за добу. Мер міста повідомив, що Росія зруйнувала цілий під'їзд. На жаль, під завалами можуть бути люди.
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Що відомо про трагічний ранок у Харкові
Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей,
– повідомив Ігор Терехов станом на 7:44 23 січня.
Він уточнив, що в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла та частково – води. Служби працюють, щоб усунути наслідки обстрілів.
Росія знищила цілий під'їзд у Харкові / Фото з мережі
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У Харкові загинули люди
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок влучання по житловому будинку станом на 8:21 двоє загиблих. Росія забрала життя двох жінок, одна з них 59-річна.
До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані,
– заявив посадовець.
За його даними, інші постраждалі – у легкому та середньому станах.
Росія вдарила по газопроводу
Начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що ворог завдав серії ударів по місті та області, там спалахнув газопровід та є постраждалі.
Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей,
– розповів підполковник поліції.
За його словами, одна з ракет поцілила в газопровід, там спалахнула пожежа й працювали рятувальники.
Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії, ймовірно, двома ракетами С-300.
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Росія атакувала Харків: коротко
- Повітряні сили ЗСУ попередили, що окупанти вночі проти 23 січня підняли у небо декілька винищувачів Ту-95МС у південно-східному напрямку. Російська авіація тримала курс у напрямку Каспійського моря, звідки ворог традиційно атакує Україну.
- Перші пуски ракет окупанти здійснили орієнтовно о 6:02 23 січня. Ворожа зброя маневрувала над різними областями.
- Тільки о 7:15 українські військові попередили, що російські ракети летять у напрямку Харкова. Тоді попереджали, що це можуть бути Х-22.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про серію вибухів у Харкові о 4:02 23 січня. Згодом повідомив, що, за попередніми даними, Росія била по району житлової та цивільної забудови. Станом на 4:37 було відомо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих уточнювалась. На місці працювали відповідні служби.
- Вже о 7:15 у Харкові вдруге пролунали вибухи. Їх, за даними міської влади, було декілька.