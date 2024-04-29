У Харкові – приліт по житловій забудові: є постраждалі

Вдень, 29 квітня, російські загарбники цинічно вдарили по Харкову. Внаслідок атаки ворога постраждав Київський район міста.

Харків опинився під ворожим обстрілом, окупанти завдають ударів по місту та району. В Харківській ОВА попереджали про небезпеку, передає 24 Канал.

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Росіяни дедалі частіше атакують прифронтові міста. На жаль, під ворожим ударом знову опинився Харків. Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі повідомив, що вдень, 29 квітня, окупанти завдали цинічних ударів по Київському району Харкова.

За попередньою інформацією, ворог атакував місто КАБом.

Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються,

– йдеться у повідомленні.

Подробиці стосовно обстрілу Харкова буде оприлюднено згодом. За даними Харківської ОВА, російська армія завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району. Радимо до відбою тривоги перебувати в укриттях.

За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу також травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня. Зокрема, про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Харківської області.

Під ударом опинилася й Одеса

Жителі Одеси почули гучний вибух о 18:27, передають кореспонденти 24 Каналу. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. В Одеській ОВА закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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