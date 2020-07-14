У Харкові можуть продати на аукціоні "Радіореле" – найбільший завод із виробництва комутаційної техніки на ринку України і країн СНД. У Фонді держмайна вважають приватизацію єдиним шляхом порятунку підприємства. Адже через окупацію та припинення торгівлі з Росією завод фактично опинився на межі виживання, адже там були основні споживачі продукції.

Початкова ціна заводу сягає 195 мільйонів гривень. У межах програми малої приватизації Харківщина віддає на роздержавлення 45 об'єктів, загалом по Україні – їх 1000. Деталі – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Чому продають завод

Харківський завод "Радіореле" у 2020 році відзначатиме 100-річчя. Їх реле використовують як обладнання для літаків, бронетехніки, засобів зв'язку та апаратів космічної галузі. Річ у тім, що зараз заводу немає куди збувати продукцію. Ринків збуту – а це Азербайджан, Індія та Білорусь – не вистачає.

"Ми робили 22 найменування. Зараз можемо робити ту саму кількість. Але запит йде тільки на 6-7 виробів", – пояснила майстриня Ніна Максакова.

Як зазначив директор державного підприємства Анатолій Донець, виробництво "впало", тому що ці галузі не розвиваються. Окрім того, ринок збуту переважно був у Росії, проте зараз через окупацію вони припинили з ними торгівлю. За словами директора, також раніше були великі покупці в Криму та на Донбасі.



Завод втратив основні ринки збуту / Фото 24 канал

► Пошук інвестора

Відтак, Фонд держмайна виставив завод на приватизацію. У попередні роки інвестора знайти не вдалося. Чи є претенденти зараз – поки не повідомляють.

"Ми запровадили віртуальні кімнати даних, максимальне розкриття інформації. Тобто вважаємо, що завдяки тому, що змінився підхід до розкриття інформації, більша кількість інвесторів буде розуміти, що тут не кіт у мішку, а матиме повну інформацію про цей актив", – розповів заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко.

За даними Держфонду, із понад 3600 підприємств кожне п'яте – збиткове.

► Коли буде аукціон

Аукціон, де з молотка піде завод "Радіореле", відбудеться 21 липня. Початкова ціна – 196 мільйонів гривень.

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Колектив заводу покладає надії на інвестора

Ще 4 роки тому на заводі щомісяця виготовляли 45 тисяч реле, зараз – 18 тисяч на квартал. У колективі лишилися менш ніж 300 працівників. Тож заводчани покладають великі надії на інвестора. Однак вони переконані – однієї лиш приватизації не вистачить.

"Якби нам лише працювати на авіаційну промисловість – потрібно робити приблизно 10 АН-74 в місяць. Але знову ж таки, це не тільки авіація, це космос. У нас зараз є програми по космосу? Вони працюють? Ні. І відсутність, мені здається, правильної промислової політики – куди йти, що розвивати – це одна з причин", – підсумував директор державного підприємства "Завод "Радіореле" Анатолій Донець.



На заводі лишилося менш ніж 300 працівників / Фото 24 канал