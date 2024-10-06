У Харкові прогриміли вибухи: ворог атакує місто КАБами

У Харкові пізно ввечері 6 жовтня прогриміли потужні вибухи. Росіяни пустили по місту керовані авіаційні бомби.

До цього по всій Харківській області оголошували тривогу. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряна тривога у Харківській області пролунала ще о 20:53. О 23:11 Повітряні сили повідомили про пуски авіабомб росіянами.

Пуски КАБів на Харківщині,

– писали військові.

У самому Харкові вибухи почули о 23:12. Про це розповів міський голова Ігор Терехов.

"Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи. Будьте обережні – можливі повторні пуски!" – зазначав мер міста.

Наразі ні Ігор Терехов, ні в Харківській ОВА не повідомляли про наслідки вибухів у Харкові. Примітно, що у регіоні також є загроза атаки ворожими безпілотниками типу "Шахед".

Оновлення 23:33. За словами міського голови Харкова, попередньо, прильоти припали на лісосмугу у межах міста. Без постраждалих і руйнувань.

Оновлення 00:15. У Харкові зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району, постраждалих немає, – уточнили в ОВА. Також окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій, там пошкоджено приватний будинок, 3 постраждалих.

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