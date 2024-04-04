Ввечері 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Міський голова закликав не покидати укриттів.

Російські загарбники продовжують тероризувати Харків. Ввечері 4 квітня стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи. Звернімо увагу, що чули їх до оголошення повітряної тривоги.

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Росіяни атакували Харків

Про вибухи у Харкові спочатку повідомили кореспонденти Суспільного у Харкові. Вони написали про це о 21:43. На той момент повітряну тривогу у місті й області ще не оголошували.

У ту ж хвилину міський голова Харкова Ігор Терехов написав: "У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 21:43 також написав, що окупанти завдають ударів. Він теж звернувся до мешканців з закликом перебувати в укриттях.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили вже о 21:45. А о 21:46 Повітряні сили ЗСУ зазначили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголосили повітряну тривогу. Звернімо увагу, що на той момент про загрозу попереджали також на Дніпропетровщині та Донеччині.

Росіяни вдарили по Харківщині вдень

Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, о 12:47 російські військові вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік. Під час удару він перебував у тракторі.

Згодом він уточнив, що обстріляли земельну ділянку між селами Березівка та Коротич. Загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранень зазнали 55 та 21-річні чоловіки. Їх госпіталізували. Усі вони у момент атаки працювали на полі. Крім того, пошкоджені три сільгоспмашини.