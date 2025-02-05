У Харкові пролунали вибухи, є кілька прильотів у різних районах

Серед ночі харків'яни чули вибухи. Росія вкотре тероризує місто. 24 Канал розкаже деталі.

Вибухи пов'язані з атакою "Шахедами". Гучно було і в Києві та в столичному регіоні.

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Що відомо про обстріл Харкова на цю мить

Новину про вибухи в Харкові поширили кореспонденти Суспільного о 2:33. За десять хвилин пролунав новий вибух.

Повітряні сили близько другої ночі написали, що ворожі безпілотники летять на Харківщину. А далі місцеві моніторингові спільноти поінформували про велику активність російських БпЛА. За їхніми даними, дрони рухалися в центр Харкова.

Маємо інформацію про удар "Шахедом" по центральній частині міста. Деталі з'ясовуємо,

– написав Ігор Терехов о 2:47.

В поліції області закликали харків'ян перебувати в укритті. А про наслідки влучань слід повідомляти на спеціальну лінію поліції 102.

О третій ночі Терехов актуалізував інформацію. Ворог ударив по адміністративній будівлі у Салтівському районі, там пожежа. У багатоповерхівці навпроти вибито вікна. Постраждала АЗС. Про поранених поки не відомо.

А за кілька хвилин він додав, що є ще один приліт у Харкові – в Основʼянському районі. На місці влучання пожежа.

Наразі це вся інформація. 24 Канал доповнить цю новину, щойно з'являться нові деталі.

Ситуація в Харківській області

Росія постійно обстрілює Харківщину. Вовчанськ вони майже зруйнували, та все ж продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ. Окупанти вдаються до тактики випаленої землі.

А внаслідок жорстокої атаки по Ізюму є загиблі та багато поранених. Ракета влучила в адмінбудівлю, пошкодила будинки.