У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів
5 червня 2023, 23:30Читать новость на русском
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері стало відомо, що в Харкові пролунали вибухи. Передувало цьому оголошення повітряної тривоги.
Вибухи у Харкові пролунали близько 23:30. Мешканців міста й області закликають не покидати укриттів, щоб не ризикувати власними життями.
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Що відомо про вибухи у Харкові
На жаль, це не перша атака за 5 червня по Харківській області. Перед тим ворог поцілив у Балаклію.
Багато людей зазнали поранень
- Про удар по Балаклії повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти могли завдати удару по громаді з РСЗВ. Тоді повітряна тривога в області лунала понад годину – з 17:31 по 18:34.
- За даними ОВА, внаслідок атаки з боку росіян загинула одна людина. Також зазнали поранень ще 8 осіб.
- У коментарі "Суспільному" директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів про поранених. За його словами, їхній стан різних. У декого – середньої тяжкості травми, а є й важкопоранені.
- Степан Масельський, голова Ізюмської районної військової адміністрації, стверджує, що атакували росіяни приватний сектор. Попередньо мовиться про атаку РСЗВ "Смерч" або "Ураган".