У Харкові пролунав вибух перед оголошенням тривоги

Жителі Харкова чули вибух. Ймовірно, він пролунав за межами міста.

Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харкову. 15 травня вранці у місті знову було гучно.

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Харків у вогні

Приблизно о 12:32 за межами Харкова пролунав вибух. Пізніше о 12:38 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня. Раніше зазначалося також про небезпеку зі сходу.

На момент вибуху поблизу Харкова тривога тривала двох громадах – Липецькій та Вовчанській.

Як пишить моніторингові канали, Харків, ймовірно, перебуває під обстрілом С-300.