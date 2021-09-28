За словами авторів запису, який одразу став вірусним у соцмережах, день народження святкує одна з продавчинь. На честь цього її привітали чималим букетом троянд, а також влаштували серйозний перфоманс.

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Для привітання жінки запросили величезного ведмедя-аніматора.

Масштаби оцінили всі

  • Поява чоловіка у височенному костюмі білого ведмедя наробила чимало галасу на Кінному ринку у Харкові.
  • Сотні працівників та відвідувачів ринку побачили, як величезний ведмідь йшов між рядами та рухався до потрібної йому точки.
  • Аніматор пройшов до жінки, яка святкує день народження, та привітав її запальним танцем.

Окрім вітання від ведмедя, іменинниця отримала також величезний букет квітів та купу повітряних кульок.

У коментарях до постів з відео користувачі поцікавились, де можна замовити появу аніматора у такому костюмі, а також приєдналися до привітань продавчині.

Дивіться відео привітань продавчині на кінному ринку в Харкові: