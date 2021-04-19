В Харкові вночі 19 квітня перехожі побачили бобра в спальному районі Салтівка. Дезорієнтована міськими звуками тварина бігала з боку в бік по великій калюжі на проїжджій частині.

Це сталося на вулиці Академіка Павлова, неподалік розважального комплексу Radmir. Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах після 2 годині ночі. До теми Бобер подолав 2 кілометри і оселився на фасаді пожежної частини Тваринку врятували Перехожі, які побачили залякану та загублену тваринку, викликали службу порятунку.

Ті зловили бобра, вивезли з території клубу.

Його випустили на волю в бік Цирку (біля нього протікає річка Харків). Бобер бігає на Салтівці: відео До слова! Нещодавно в Дніпрі змія залізла до ванної кімнати приватного житлового будинку. Мешканці на місце викликали рятувальників. Але поки ті їхали, люди від плазуна відбивалися швабрами.