У Харкові на Салтівці помітили бобра: тварина заблукала в калюжах – відео
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В Харкові вночі 19 квітня перехожі побачили бобра в спальному районі Салтівка. Дезорієнтована міськими звуками тварина бігала з боку в бік по великій калюжі на проїжджій частині.
Джерело:телеграм "ХС | Харьков"
Це сталося на вулиці Академіка Павлова, неподалік розважального комплексу Radmir. Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах після 2 годині ночі.
До теми Бобер подолав 2 кілометри і оселився на фасаді пожежної частини
Тваринку врятували
- Перехожі, які побачили залякану та загублену тваринку, викликали службу порятунку.
- Ті зловили бобра, вивезли з території клубу.
- Його випустили на волю в бік Цирку (біля нього протікає річка Харків).
Бобер бігає на Салтівці: відео
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