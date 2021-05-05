У Харкові сталася масштабна ДТП березні 2020 року за участі патрульної машини Mitsubishi та Lexus. Учасники аварії порушили правила дорожнього руху. Їм обом повідомили про підозру.

Керманичам може загрожувати штраф, кілька місяців виправних робіт або навіть арешт на строк до 6 місяців. Далі рішення прийматиме суд. Передісторія У Харкові Lexus протаранив авто копів та Mazda: фото, відео Що відомо про порушників На перехресті проспекту Науки та вулиці Бакуліна зіштовхнулись 3 автомобілі.

Усі водії перевищили швидкість, тому сталася масштабна аварія.

Понівечені авто в Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури Екіпаж поліцейських здійснював патрулювання на службовому авто Mitsubishi Outlander.

Побачивши порушників, що рухались з перевищенням швидкості, почав їх переслідувати.

Водій службової машини не врахував дорожньої ситуації та виконав раптовий розворот на перехресті.

Авто патрульних постраждало менше за всі інші машини / Фото Харківської обласної прокуратури По іншій дорозі на перехресті рухалось авто Lexus IS 250 зі швидкістю близько 120 кілометрів на годину.

Через це два авто зіштовхнулись, а потім автомобіль патрульних протаранив припарковану машину Mazda.

Розбите авто / Фото Харківської обласної прокуратури Водій Lexus отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Таким чином, обидва водії порушили правила дорожнього руху, чим спричинили ДТП.

Патрульному поліцейському повідомили про підозру 28 квітня, а водію Lexus – 5 травня.