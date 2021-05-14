У Харкові поліцейські затримали 2 чоловіків, які влаштовували крадіжки з елітних авто. 12 травня їхньою "здобиччю" стала сумка з Mercedes.

Власник авто звернувся до поліції. Правоохоронці знайшли порушників по гарячих слідах. Актуально Момент обстрілу BMW з гранатомету в Івано-Франківську потрапив на відео Що відомо про інцидент Машина Mercedes була припаркована на вулиці Сумській біля площі Свободи в центрі Харкова.

На задньому сидінні стояла сумка, у якій було 500 доларів та 1,5 тисячі гривень.

Авто, з якого викрали сумку з грошима / Фото Нацполіції 56-річний власник елітної автівки звернувся до правоохоронців 12 травня через крадіжку сумки.

Поліцейські встановили, що крадії відімкнули авто за допомогою сканера. Вони знайшли злодіїв по гарячих слідах.

Зловмисниками виявилися 35-річний харків’янин та 31-річний житель Сумської області.

Під час обшуку у них виявили та вилучили речові докази, а також їхнє авто, сканери для відмикання авто та мобільні телефони.

Відмички для дверей / Фото Харківська обласна прокуратура Яка відповідальність за цей злочин У поліції відкрили кримінальну справу щодо крадіжки, поєднаної з проникненням в автомобіль.

Наразі цією справою опікується Шевченківська окружна прокуратура.

Речові докази у правопорушенні / Фото Харківська обласна прокуратура ​До теми Підлітки били авто і зривали з них номери: оприлюднили відео хуліганства в Дніпрі Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Додатково слідчі перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів.

Цікаві знахідки у крадіїв / Фото Харківська обласна прокуратура