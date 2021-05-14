Влаштовували крадіжки з елітних авто: у Харкові затримали 2 чоловіків – фото
У Харкові поліцейські затримали 2 чоловіків, які влаштовували крадіжки з елітних авто. 12 травня їхньою "здобиччю" стала сумка з Mercedes.
Джерело:Нацполіція
Власник авто звернувся до поліції. Правоохоронці знайшли порушників по гарячих слідах.
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Що відомо про інцидент
- Машина Mercedes була припаркована на вулиці Сумській біля площі Свободи в центрі Харкова.
- На задньому сидінні стояла сумка, у якій було 500 доларів та 1,5 тисячі гривень.
Авто, з якого викрали сумку з грошима / Фото Нацполіції
- 56-річний власник елітної автівки звернувся до правоохоронців 12 травня через крадіжку сумки.
- Поліцейські встановили, що крадії відімкнули авто за допомогою сканера. Вони знайшли злодіїв по гарячих слідах.
- Зловмисниками виявилися 35-річний харків’янин та 31-річний житель Сумської області.
- Під час обшуку у них виявили та вилучили речові докази, а також їхнє авто, сканери для відмикання авто та мобільні телефони.
Відмички для дверей / Фото Харківська обласна прокуратура
Яка відповідальність за цей злочин
- У поліції відкрили кримінальну справу щодо крадіжки, поєднаної з проникненням в автомобіль.
- Наразі цією справою опікується Шевченківська окружна прокуратура.
Речові докази у правопорушенні / Фото Харківська обласна прокуратура
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- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
- Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
- Додатково слідчі перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів.
Цікаві знахідки у крадіїв / Фото Харківська обласна прокуратура
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