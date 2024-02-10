У Харкові внаслідок атаки "Шахедами" загинули 3 дитини, зокрема немовля

Російські війська обстріляли Харків ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки загинули діти, зокрема немовля.

Про це повідомив начальник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, унаслідок атаки загинули семеро людей.

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Росія вдарила вночі по АЗС, унаслідок розливу пального пожежа охопила щонайменше 14 житлових будинків. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що вони повністю вигоріли.

3 з 7 загиблих – діти

Троє з сімох загиблих — це діти 4 і 7 років та немовля, якому близько шести місяців.

Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по обласному центру зросла до семи. Серед них троє дітей: семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців,

– написав Синєгубов.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що тіла 5 людей (серед яких і були троє дітей) виявили в одному із приватних будинків, а на іншому об'єкті — ще 2 загиблих. Вдомо про 3 поранених.



В одному із будинків знайшли тіла п'яти загиблих. Імовірно, загинула сім'я / Фото ДСНС

Попередньо Мер Ігор Терехов повідомляв про евакуацію 50 харків'ян.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі. Правоохоронці оглядають місце трагедії та відбирають зразки ДНК.

14 будинків повністю згоріли / Фото Харківської ОВА

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