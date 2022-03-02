У Харкові надвечір 2 березня знову лунають вибухи – будьте в укритті

2 березня 2022 , 21:59
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Джерело:

телеграм-канал "Суспільне Харків"

Ввечері 2 березня у Харкові знову чути вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про це близько 21:58.

"Харків. Літак. Вибухи", – написали у телеграм-каналі "Суспільне Харків".  У місті – повітряна тривога, не покидайте укриття.  

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Обстріли Харкова 2 березня

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Автор: Ірина Буртик