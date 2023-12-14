Не змогли врятувати: помер турецький депутат, який погрожував Аллахом за підтримку Ізраїлю
Джерело:Reuters
У лікарні після серцевого нападу помер турецький політик Хасан Бітмез. Прямо перед падінням він виступав перед колегами, де критикував підтримку Ізраїля.
Окрім цього, політик погрожував "гнівом Аллаха" тим, хто схвалює дії Ізраїлю в Секторі Гази. Після закінчення промови чоловік впав, навіть не відійшовши від трибуни.
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Смерть турецького політика
Під час виступу у турецькому парламенті депутат Хасан Бітмез погрожував прихильникам Ізраїлю "гнівом Аллаха". Однак одразу після того, як він спробував відійти від трибуни у нього стався серцевий напад. Чоловіка госпіталізували до лікарні, однак врятувати його не вдалося.
Турецькі ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров’я Фахреттіна Ходжа повідомляють, що Бітмез помер у медзакладі. Його доставили у край важкому стані і його навіть довелося підключати до системи штучного кровообігу.
Під час свого виступу політик висловлював своє обурення співпрацею Туреччини з Ізраїлем та називав слухачів "пособниками". Бітмез переконував, що нібито на їх руках загибелі палестинців.
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