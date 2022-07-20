"Hasta la vista, baby": Борис Джонсон виступив із прощальною промовою у Палаті громад

Борис Джонсон востаннє виступив у Палаті громад як прем'єр-міністр Великої Британії. Політик дав пораду своєму наступнику на чолі уряду, згадав про українців та завершив промову легендарною фразою з фільму "Термінатор".

Члени Консервативної партії аплодували Джонсону стоячи. А останні хвилини політик присвятив майбутньому британському прем'єр-міністру.

Важливо Різкої зміни політики щодо України не буде, – Цюпин про наслідки відставки Джонсона

Джонсон порадив наступнику захищати українців

Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікере, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди,

– сказав Джонсон.

Також він порадив зменшити податки та докласти максимально зусиль, аби зробити Британію найкращим місцем для життя та інвестицій. Джонсон пожартував, що любить Міністерство фінансів, але якби до цього відомства завжди дослухались, то ніколи б не вдалось побудувати тунель під Ла-Маншем.

Джонсон закликав дивитись вперед, проте озиратись

У своїй останній промові перед парламентарями він закликав зосередитися на дорозі, що веде вперед, проте при цьому заглядати у "дзеркало заднього виду". Наостанок Джонсон додав, що важливий не твітер, а люди, які привели політиків на їхні посади.

Hasta la vista, baby,

– попрощався вже легендарний британець.

Завершення останньої промови Бориса Джонсона у Палаті громад:

Читайте також Історія Черчилля підштовхуватиме, – політолог припустив, чи залишиться Джонсон у політиці

Відставка Бориса Джонсона: останні новини

Борис Джонсон повідомив про те, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра 7 липня. Також він покинув крісло очільника Консервативної партії.

Після цього британський політик зателефонував президенту Володимиру Зеленський. Глава України подякував Джонсону за підтримку та дружбу.

Відставці Джонсона передувала низка скандалів. Перший пов'язаний з відвідинами прем'єром вечірки під час локдауну. Другий – з призначенням Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора консерваторів. Раніше Пінчер був звинувачений у сексуальних домаганнях.

20 липня проведуть фінальний тур голосування, під час якого визначать 2 кандидатів на посаду прем'єра і лідера партії.

Дивіться у відео – як в Офісі Президента відреагували на відставку Джонсона: