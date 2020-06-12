10 фактів про язик, які вас здивують
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Язик – це важливий орган, без якого важко уявити життя. Він допомагає людям розмовляти та відчувати смаки їжі.
Про ці функції язика знає кожен, а ми підібрали для вас менш відомі, але захопливіші факти, пише 24 канал.
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Цікаві факти про язик
- Язик допомагає лікарям діагностувати захворювання. Колір язика і його стан дуже інформативний.
- Язик може набирати та зменшувати вагу, а його середня довжина сягає близько 8,5 сантиметрів.
- Язик має від 2000 до 4000 смакових рецепторів та здатний розрізняти чотири типи смаків: солоний, кислий, солодкий і гіркий.
- У всіх людей різна щільність смакових сосочків. Ті, в кого їх більше в рази сильніше відчувають смак будь-яких страв.
- У жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків.
В жінок чутливіший язик / Фото unsplash.com
- До 60 років більшість людей втрачають близько половини смакових рецепторів.
- Пошкодження язика заживають набагато швидше, ніж на будь-яких інших частинах тіла.
- У кожної людини відбиток язика унікальний, як і відбиток пальця.
- Язик єдиний м’яз в тілі людини, який закріплений тільки з одного боку.
- Кожна двохсоттисячна людина народжується без язика.
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