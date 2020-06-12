Язик – це важливий орган, без якого важко уявити життя. Він допомагає людям розмовляти та відчувати смаки їжі.

Про ці функції язика знає кожен, а ми підібрали для вас менш відомі, але захопливіші факти, пише 24 канал. Також на тему: Що ще можуть передати гени: цікаві факти, про які ви могли не знати Цікаві факти про язик Язик допомагає лікарям діагностувати захворювання. Колір язика і його стан дуже інформативний.

Язик може набирати та зменшувати вагу, а його середня довжина сягає близько 8,5 сантиметрів.

Язик має від 2000 до 4000 смакових рецепторів та здатний розрізняти чотири типи смаків: солоний, кислий, солодкий і гіркий.

У всіх людей різна щільність смакових сосочків. Ті, в кого їх більше в рази сильніше відчувають смак будь-яких страв.

У жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків.

В жінок чутливіший язик / Фото unsplash.com До 60 років більшість людей втрачають близько половини смакових рецепторів.

Пошкодження язика заживають набагато швидше, ніж на будь-яких інших частинах тіла.

У кожної людини відбиток язика унікальний, як і відбиток пальця.

Язик єдиний м’яз в тілі людини, який закріплений тільки з одного боку.

Кожна двохсоттисячна людина народжується без язика.