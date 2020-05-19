Чому не варто "гуглити" свої симптоми: результати дослідження

Останнім часом пошукові системи в мережі стали першим лікарями, до яких людина звертається зі своїми симптомами. Але насправді правильну пораду людина отримує лише в третині випадків.

Медики з австралійського університету імені Едіт Коен проаналізували роботу медичних сайтів, онлайн-сервісів та додатків для самостійної діагностики та виявили, що вони дають правильну пораду лише в третині випадків, повідомляє Medical Journal of Australia.

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Виявилось, що лише по самій Австралії в Google вводять близько 70 тисяч таких пошукових запитів щохвилини. Натомість 40% хворих передусім шукають поради в інтернеті, а не йдуть до лікаря. Окрім того, з кожним роком все популярнішими стають спеціалізовані сайти й додатки, які дозволяють провести самодіагностику та надають рекомендації згідно з результатом. Попри те, що до багатьох з них залучений штучний інтелект, точність цих сервісів все ж залишає бажати кращого.

Провівши аналіз 36 доступних вебсайтів та мобільних додатків для самодіагностики, дослідники дізнались, що правильні рекомендації ці сервіси надають лише в третині всіх випадків.

Якщо точніше, то намагання самостійно встановити діагноз приводять людину до правильної поради лише у 36% випадків. Натомість 3 найкращих спеціалізованих онлайн-додатків для самодіагностики надають правильні поради лише трішки більше ніж в половині випадків. І лише у 49% випадків людина отримує правильні поради стосовно того, куди та як швидко варто звернутися за медичною допомогою.

Дослідники помітили й те, що ті діагнози та рекомендації, які надають онлайн-додатки та інші сервіси для самодіагностики, – схильні до переоцінення ступеню небезпеки хвороби. В результаті пацієнт отримує жорсткіші поради та терміновіший алгоритм дій, ніж потрібно насправді.

Втім, медики все ж вважають, що такі сервіси можуть бути корисними для отримання додаткової інформації в тому випадку, якщо людина вже точно знає свій діагноз.

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