Хлопчику з вадами вживили в голову чіп і його стан покращився
Хлопчик з рідкісним синдромом Санфіліппо, який не міг впізнати власних батьків, почав приходити до тями завдяки імплантованому в череп пристрою. Зараз у світі є 22 дитини, на яких випробовують дану технологію.
Читайте також: МРТ довело: смартфони змінюють мозок дітей
Синдром Санфіліппо вражає приблизно 1 дитину на 70 000 дітей. Хвороба швидко прогресує і викликає симптоми, що нагадують деменцію. Синдром викликає накопичення природного цукру, який називається гепарансульфатом. Гепарансульфат збирається в нервових клітинах, оскільки організм не може з ним боротись, і поступово дегенерує нервову систему та мозок.
Нагромадження цієї токсичної речовини призводить до слабоумства, втрати мови, сліпоти та смерті. Переважна більшість дітей з цим діагнозом не доживає навіть до підліткового віку.
Синдром Санфіліппо вражає приблизно 1 дитину на 70 000 дітей
Клінічне випробування проводиться на території Німеччини, Іспанії, Тайваню, Туреччини, США та Великобританії. В рамках випробування в череп імплантується пристрій, який виділяє невелику кількість ферменту, відсутнього при синдромі Санфіліппо.
Як працює пристрій
Попередні результати показали, що препарат може знизити показники цієї речовини до нормального рівня та покращити здоров’я печінки.
Ми розуміємо, що не вилікуємо його, але це зможе подарувати нам кілька додаткових років, які ми проведемо з нашим сміливим сином,
– розповідає мама хлопчика.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.