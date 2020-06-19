Інтенсивні тренування негативно впливають на тривалість життя. Але це стосується тільки виснажливих і постійних навантажень.

Науковці проаналізували дані про тривалість життя професійних народних артистів в Японії, пише EurekAlert.

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Дослідники з Токійського технологічного інституту виявили, що в акторів кабукі, відомих своїми енергійними рухами, тривалість життя була набагато коротшою, в порівнянні з іншими виконавцями традиційних мистецтв, які ведуть в основному сидячий спосіб життя.

Отримані дані свідчать про те, що важкі фізичні вправи протягом усього життя не обов'язково продовжать його тривалість.



Актори кабукі мають меншу тривалість життя / Фото motteko

Дослідники стверджують, що однією з причин скорочення тривалості життя акторів кабукі може бути те, що надмірна фізична активність пригнічує корисні аспекти регулярних фізичних вправ.

Не все так однозначно

Інша причина може полягати в тому, що в минулому актори Кабукі часто користувались ошіроі (білий порошок, який використовується для макіяжу з додаванням свинцю). Використання ошіроі було заборонено в Японії тільки в 1934 році.

Вчені підкреслюють, що необхідна подальша робота для оцінки оптимального обсягу вправ для підтримки здоров'я.