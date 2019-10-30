Кількість мутантів навколо нас зростатиме, – Яковина про експерименти з ДНК

Вчені з усього світу мріють про початок робіт по повноцінному зміни геному людини. Простіше кажучи, вони дуже хочуть отримати можливість створювати мутантів – людей з ідеальною генетикою, очищеною від всього поганого.

Таку думку в своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

До теми: На Землі може з'явитись диктатура ідеальних людей-мутантів, – Яковина

Він зауважив, що раніше у вчених не було надійного методу редагування генів. Адже хромосоми дуже маленькі, проводити маніпуляції з ними неймовірно складно. Система CRISPR/Cas9, яку використовували досі, працювала зовсім не ідеально.

Це як сокирою відрубати людині палець, потім пришити його назад ізострічкою й чекати, що він нормально зростеться. Звичайно, є ймовірність, що він приросте назад, але шанс дуже невеликий,

– пояснив Яковина.

Й додав, що через це з сотень ембріонів з відредагованим ДНК жити могли одиниці, та й то після дуже багатьох спроб. Крім того, "зрощення" відредагованого ДНК йде майже завжди погано, через це з'являються помилки на інших ділянках, що породжує додаткові складності.

"Та стало відомо про появу досконалішого методу розрізання ланцюжка ДНК і "вклеювання" туди потрібної інформації. Якщо повернутися до аналогії, то тепер палець рубають не сокирою, а акуратно ріжуть ножем. І назад не замотують ізострічкою, а пришивають", – зазначив журналіст.



Невідомо, як наш світ відреагує, якщо в ньому з'являться "напівбоги"

Яковина наголосив, що новий метод дає успіх приблизно у 10% випадків. А це – на два порядки краще, ніж було раніше. Ба більше, він дозволяє радикально зменшити кількість помилок на інших ділянках геному. Загалом це вже щось схоже на сучасну, а не середньовічну медицину.

З появою нового методу, у якого поки навіть немає назви, можна очікувати швидкого збільшення кількості дослідів з геномом людини. Вони будуть простішими і безпечнішими. Кількість мутантів навколо нас буде зростати,

– переконаний він.

Автор відеоблогу вважає, що це, в свою чергу, дає надію на подальше поліпшення методів роботи. І хоча у нас все ще немає системи редагування генів, яка працювала б у 100% випадків та ймовірно, що вона з'явиться через кілька років.

"Тоді операції зі зміни й поліпшення характеристик майбутніх дітей стануть абсолютно звичайною справою. Люди зможуть замовляти не тільки стать, ріст, колір очей та волосся своєї дитини, але і її темперамент", – підсумував Яковина.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 28 жовтня 2019 року