Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно мігрує світом. Для вашої зручності ми створили таблицю, аби ви змогли слідкувати за підтвердженими випадками інфікування у всіх куточках планети одночасно.
2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. У зв'язку з цим в багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах.
До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус забрав уже 9 життів
Станом на 22 січня підтверджено 474 випадки захворювання та 9 летальних випадків.
Скільки людей захворіло на коронавірус у Китаї
|Місто, провінція
|Кількість захворювань
|Смертельні випадки
|Провінція Хубей (враховуючи Ухань)
|26
|9
|Провінція Гуандун
|327
|0
|Пекін
|10
|0
|Провінція Чжецзян
|10
|0
|Шанхай
|9
|0
|Чунцін
|6
|0
|Провінція Сичуань
|5
|0
|Тянцзінь
|4
|0
|Провінція Хайнань
|4
|0
|Провінція Хунань
|4
|0
|Провінція Цзянсі
|2
|0
|Провінція Ляонін
|2
|0
|Провінція Шаньдун
|1
|0
|Провінція Хенань
|1
|0
|Куньмін (Юньнань)
|1
|0
|Провінція Аньхой
|1
|0
|Провінція Фуцзянь
|1
|0
|Провінція Гуйчжоу
|1
|0
|Провінція Шаньсі
|1
|0
|Тайвань
|1
|0
|Макао
|1
|0
|Гонконг
|1
|0
|ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
|467
|9
Скільки людей захворіло на новий вірус за межами Китаю
|Країна
|Кількість захворювань
|Смертельні випадки
|Таїланд
|4
|0
|Японія
|1
|0
|Південна Корея
|1
|0
|США
|1
|0
|ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
|7
|0
Інтерактивна онлайн-мапа
BNO створили мапу, завдяки якій наочно можна спостерігати поширення інфекції по всьому світу.
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.
Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.