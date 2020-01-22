Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Країна Кількість захворювань Смертельні випадки Таїланд 4 0 Японія 1 0 Південна Корея 1 0 США 1 0 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 7 0

Інтерактивна онлайн-мапа

BNO створили мапу, завдяки якій наочно можна спостерігати поширення інфекції по всьому світу.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.