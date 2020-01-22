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Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

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Скільки людей захворіло на коронавірус та де / Mark Schiefelbein / AP / DPA

Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно мігрує світом. Для вашої зручності ми створили таблицю, аби ви змогли слідкувати за підтвердженими випадками інфікування у всіх куточках планети одночасно.

2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. У зв'язку з цим в багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах. 

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус забрав уже 9 життів

Станом на 22 січня підтверджено 474 випадки захворювання та 9 летальних випадків.

Скільки людей захворіло на коронавірус у Китаї

Місто, провінція Кількість захворювань Смертельні випадки
Провінція Хубей (враховуючи Ухань) 26 9
Провінція Гуандун 327 0
Пекін 10 0
Провінція Чжецзян 10 0
Шанхай 9 0
Чунцін 6 0
Провінція Сичуань 5 0
Тянцзінь 4 0
Провінція Хайнань 4 0
Провінція Хунань 4 0
Провінція Цзянсі 2 0
Провінція Ляонін 2 0
Провінція Шаньдун 1 0
Провінція Хенань 1 0
Куньмін (Юньнань) 1 0
Провінція Аньхой 1 0
Провінція Фуцзянь 1 0
Провінція Гуйчжоу 1 0
Провінція Шаньсі 1 0
Тайвань 1 0
Макао 1 0
Гонконг 1 0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 467 9
*За даними BNO

Скільки людей захворіло на новий вірус за межами Китаю

Країна Кількість захворювань Смертельні випадки
Таїланд 4 0
Японія 1 0
Південна Корея 1 0
США 1 0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 7 0

Інтерактивна онлайн-мапа

BNO створили мапу, завдяки якій наочно можна спостерігати поширення інфекції по всьому світу.

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати. 

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції. 

 
nCoV - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Пневмонія в Китаї 2020 Інфекція Профілактика захворювань
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