Ліки проти коронавірусу: як шахраї обдурюють українців

В інтернеті продають все — від експрес-тестів до вакцин проти коронавірусу. А відома фармацевтична компанія навіть на великих каналах прорекламувала свої ліки проти коронавірусу.

З поширенням коронавірусу в Україні з'являється все більше шахраїв, які хочуть на цьому заробити. Ми зібрали кілька препаратів, які продають як засіб проти коронавірусу, а також розповімо що робити, аби не натрапити на таких шахраїв.

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Декасан не захищає від коронавірусу



Реклама ліків "Декасан" / Скріншот з відео

"Юрія-Фарм" поширюють інформацію про те, що начебто за висновками провідних вчених препарат Декасан ефективно протидіє вірусам, зокрема коронавірусу. Таку рекламу поширювали ЗМІ, серед яких 1+1 та УНІАН.

Це не ліки від коронавірусу, а пряма брехня. СБУ або ж МВС мають відразу брати й розслідувати цю справу,

– розповідає громадський активіст в ефірі 24 каналу Дмитро Шерембей.

Напередодні Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України опублікував інформаційний лист, в якому заявляють, що перевірили ефективність препарату на різних коронавірусах і не виявили стійких до нього штамів. Зокрема, пояснюється, що декаметоксин здатний "протидіяти коронавірусу та концентруватися на клітинах організму людини".

Так, автори пропонують мити руки декаметоксином, і горло полоскати, і в очі його закапувати, і навіть заливати в небулайзери для профілактичних інгаляцій. Тобто, рятуватися "чудо-препаратом" в умовах світової пандемії.

На жаль нам не вдалося отримати коментар від самого інституту, оскільки за номером, вказаним на інформаційному листі, не відповідають, а у приймальні кажуть, що не можуть скерувати до людини, яка надасть коментар. Втім, лікарі й фахівці наголошують, що така інформація неправдива.

Зокрема, екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона зазначає, що поширювати брехню про ліки проти коронавірусу в умовах пандемії й великого занепокоєння суспільства — це фактично злочин проти українців.

Телеведуча Мар'яна Романяк, яка знялася у рекламі, заявила, що компанія погодила інший текст рекламного ролика, який транслювали в ефірі. Якщо ролик не приберуть, жінка звернеться до суду.

Згідно з Законом України про рекламу, основною вимогою є надання об'єктивної інформації. Спираючись на коментарі медиків, ми бачимо, що цю вимогу порушили у рекламі.

Юристка та голова ГО "Ти потрібен Україні" у коментарі 24 каналу говорить про те, що є порушення в рекламі. Спираючись на документ "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу", вона стверджує, що переважно в таких випадках на компанію можуть накласти штраф. Зрідка бувають випадки кримінальної відповідальності.

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Для того, щоб покарати компанію, потрібно подати до суду. Це може зробити кожен.

Позиватися треба, бо в нас це відбувається не автоматично, хоч і повинно так бути. Але наразі практики відстежування немає в Україні і потрібна ініціатива людини,

– розповідає юристка.

Крім того, люди, які купили ці ліки з метою профілактики чи лікування від коронавірусу, мають право на матеріальне відшкодування, якби звернулися до суду.

Що таке коронавірус SARS-CoV-2?Це вірус, який викликає небезпечну пневмонію CОVID-19. Він походить з китайської провінції Ухань, де його виявили наприкінці 2019 року.



Зараз вірус зафіксовано у понад 130 країнах світу, серед яких і Україна. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала хворобу пандемією.

Ібупрофен не погіршує стану хворих

Багато українських ЗМІ поширили інформацію про те, що такі ліки як ібупрофен погіршують стан людини, хворої на коронавірус. При цьому ЗМІ посилалися на заяву міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана.

Проте, як повідомляють Детектор медіа, ця інформація неправдива. Міністр охорони здоров'я Франції і справді зробив таку заяву, але французьке МОЗ намагалося потім її виправдати.

Наразі нема жодного дослідження, яке б підтверджувало, що ібупрофен не можна приймати при коронавірусі. Одна стаття нерецензована висить і, ймовірно, довго буде висіти, бо для того, щоб зробити подібні висновки треба відповідне дослідження із відповідною кількістю хворих,

– повідомляє журналістка Альона Романюк, яка займається перевіркою даних.

"На цей час інформація заснована тільки на спостереженнях, проведених з пацієнтами, які надійшли в реанімацію. Лікарі повідомляють про "велику дозу НПЗП" (нестероїдні протизапальні препарати, серед яких є ібупрофен – 24 канал), прийнятих молодими людьми без супутньої патології, які страждають важкими формами захворювання. Однак невідомо, чи брали пацієнти з важкими формами більше НПЗП, ніж інші: ці препарати дуже широко використовуються для самолікування. Тому в зараз важко зрозуміти, чи дійсно причина серйозних форм хвороби у цих препаратах", – йдеться у статті французького видання Le Figaro.

Не існує бейджів, які блокують віруси та алергію



Шахрайський профілактичний засіб проти вірусу / Фото AirDoctor

В інтернеті продають бейджі, які нібито рятують від вірусів та алергії протягом 30 днів. Коштує такий "чудо-продукт" 3 тисячі гривень. Проте цьому теж не можна вірити, оскільки як завжди наголошує МОЗ, поки що не існує ні лікувальних, ні профілактичних препаратів проти коронавірусу. Блокатор вірусів від Air Doctor, як вказують продавців, запатентували в Японії, хоч і не надають жодних доказів для цього.

Лікарі закликають не вестися на шахрайські схеми.

Це препарат невідомого походження, невідомого механізму дії і він не має жодної прямої противірусної дії. Механізм дії не доведений. Клінічних досліджень не має. Відповідно він не може бути рекомендований в якості противірусного препарату. Це є фуфломіцин (препарат невідомого походження, який є "пустишкою"),

– розповідає сімейна лікарка Ольга Копак у коментарі 24 каналу.

Крім вище перелічених "ліків" в інтернеті також можна натрапити на вакцини від коронавірусу та експрес-тести на захворювання коронавірусом. Зазначимо, що поки тести є лише в медичних закладах і то не у всіх. На приклад, у місті Львові є тести, які визначають лише на 5-14 день хвороби, тому Львів відправляє матеріал на діагностику до Києва, повідомляє Андрій Садовий на своєму телеграм каналі. Тому говорити про продаж тестів для населення поки не можна.

Як не натрапити на аферистів?

Якщо з'являться ліки проти коронавірусу, про це писатимуть всі ЗМІ та говоритимуть всі дотичні державні структури. Ліки можна буде отримати лише в аптеці чи лікарні, а не в інтернет-магазинах.

Науковці з усього світу наразі шукають ліки віл Covid-19. У Нідерландах вважають, що знайшли антитіло проти коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландські ЗМІ.

Це перше антитіло, яке, як ми знаємо, блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також стане ліками, яке надійде у продаж,

– заявив роттердамський професор клітинної біології Франк Гросвельд.

Проте навіть якщо випробування буде успішним і науковці доведуть дію ліків, вони зможуть надійти в продаж як мінімум через кілька місяців.

Варто:

Дослухатися до офіційних повідомлень Міністерства охорони здоров'я та місцевої влади

Купувати ліки лише в аптеках, попередньо проконсультувавшись з лікарем

Не вестися на шахраїв, які продають ліки проти коронавірусу, адже таких ліків ще не буде кілька місяців

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Не реагуйте на такі речі, купуйте медикаменти, які можуть підвищити ваш імунітет, або засоби дезінфекції приміщення або тіла, у легальних аптеках, легальних установах, які мають на це право. Не купуйте неперевірені і, можливо, неякісні товари через інтернет,

– розповідає заступник очільника МВС Антон Геращенко.



Правила, що можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу