Люди вже розбігаються з МОЗ, – Литовченко розповіла, хто ще покидає міністерство

Ірина Литовченко підтвердила те, що всі десятеро людей з директорату покидають свої посади. З усієї команди залишається лише 5 спеціалістів, для яких це або перше місце роботи, або дівчата, які за кілька місяців ідуть в декрет.

Деякі йдуть, проте не одноманітно, а переводяться в інші міністерства, розповіла Ірина Литовченко під час інтерв'ю УП Життя.

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Ірина Литовченко “Нам всім важко. З директорату громадського здоров’я уже пішло два керівники експертних груп і, скоріш за все, ще підуть експерти. В освіті теж є відчуття, що там теж будуть втрати”.

Хто вже пішов з Міністерства охорони здоров'я

Вже відомо, що з директорату медичних послуг одностайно пішла група електронної медицини. В eHealth залишилася лише одна дівчина, яка буде переходити в інше відомство. Тобто замість 4 людей буде 0.

До того ж, пішла керівниця експертної групи вторинної та третинної допомоги, яка мала у квітні запускати реформу.

За словами Ірини Литовченко, всі вони пішли через розбіжність цінностей з новим керівництвом, а також через те, що в МОЗ стало неможливо працювати. Литовченко вважає, що врешті-решт міністерство покинуть до половини людей.

Ірина Литовченко “Але це історія не про кількість – скільки іде, а про тих, хто іде. Якщо ідуть ключові люди – директори, керівники експертних груп, ті, які вели процеси... Іноді достатньо, щоб пішла одна людина, аби процес зупинився. На жаль”.

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