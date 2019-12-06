Майже весь директорат МОЗ на чолі з керівницею – звільняється

Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко заявила про наміри звільнитися з Міністерства охорони здоров’я з практично усією своєю командою.

Йдеться про майже 10 працівників, про таке рішення Ірина Литовченко повідомила у Facebook.

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Керівник директорату – найвища неполітична посада в міністерстві, наступна після міністра та заступників.

Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила. Причина – ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в МОЗ,

– заявила Ірина Литовченко.

Ірина Литовченко пояснила, що 5 грудня, в обід державний секретар МОЗ зателефонувала системним адміністраторам сайту (одне із держпідприємств МОЗу) та сказала, що у них є 5 хвилин, щоб з сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду – новини, фотографії, відео – абсолютно все.

Доручення виконали. Через що почалася хвиля обурення у соцмережах.

О 9 вечора, за словами Литовченко, їм надійшло наступне доручення: розмістити на Фейсбуці міністерства #антифейк-повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту пропали випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює.

Ірина Литовченко “ Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони примушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці розповім правду. Вранці це добили "офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але у адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайт вдень ”.

Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій факап "поганими державними службовцями".

Литовченко також розповіла про інші проблеми, які були у МОЗ:

Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра мене примусили переписувати ВСІ протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, "бо Зоряна нервує".

Литовченко розповіла, що нове керівництво МОЗ застосовує брудні методи впливу.

За 100 днів уряду нас лякали аудитом і перевірками, цькували на мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, що суперечать одне одному...

Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов’язок державних службовців та виконувала всі найнедолугіші завдання.

Заходити у найскладнішу реформу країни з керівництвом, яке замість підтримки та побудови команди думає лише про власне крісло – це було б прикрим самогубством.

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Паралельно міністерство обростає все більшою кількістю персонажів з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість відірвати шматочок державного бюджету: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рижак, Чумак та інші.

Литовченко також обурилася призначенням нового секретаря.

Днями нам призначать державного секретаря, про виграш якого на конкурсі було відомо ще до його початку. Не дивлячись на обіцянки Олексія Гончарука про перезавантаження, оновлення, сильний та чесний конкурс, до нас призначають екс-держслужбовця із найбільш корумпованого державного органу".

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