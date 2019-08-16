На Прикарпатті масово отруїлися діти: деталі

470 Читать новость на русском
Отруєння дітей
Отруєння дітей / 24 канал

На Прикарпатті отруїлося 13 дітей, які приїхали з Києва. Напередодні ввечері їм стало зле, їх госпіталізували до Верховинської районної лікарні.

Стан половини з них на ранок уже був задовільний. Усі вони заселились у приватну садибу "Горицвіт", що в селі Верхній ЯсенІв.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Представник садиби телефоном переконує, що діти отруїлись не у них, а в іншому закладі.

"Вони приїхали з дороги, наскільки мені відомо, по дорозі в ресторані харчувалися. У нас однозначно, що ні (не отруїлися – 24 ). Перед цими дітьми у нас інші діти приїжджали. Все у нас в межах норми", – сказав працівник садиби Микола.

горицвіт отруєння
Приватна садиба "Горицвіт"

Точну причину отруєння встановлять фахівці.

Причиною можуть стати спожиті продукти в дорозі або немиті руки. Від Києва до Верховини великий шлях. Також причиною може бути те, що вони могли з'їсти щось на місці. Що саме – поки невідомо, це буде обстежено обласним лабораторним центром,
– зазначила начальниця відділу обласного департаменту охорони здоров'я Лідія Сенюта.

отруєння перші симптоми лікування
Перші симптоми при отруєнні

отруєння перші сиптоми
Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Суркіс жорстко поговорив з футболістами "Динамо": Ви обманули мене (відео)
сьогодні
4284
Теги: Здоров'я Діти Отруєння Діти і неповнолітні Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
сьогодні 21:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
24223
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 21683
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
10 серпня 22:45 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 58164
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
7 серпня 20:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
12716
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
6 серпня 13:42 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 21782
Новини
Більше новин
Залиште відгук