На Прикарпатті масово отруїлися діти: деталі
На Прикарпатті отруїлося 13 дітей, які приїхали з Києва. Напередодні ввечері їм стало зле, їх госпіталізували до Верховинської районної лікарні.
Стан половини з них на ранок уже був задовільний. Усі вони заселились у приватну садибу "Горицвіт", що в селі Верхній ЯсенІв.
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Представник садиби телефоном переконує, що діти отруїлись не у них, а в іншому закладі.
"Вони приїхали з дороги, наскільки мені відомо, по дорозі в ресторані харчувалися. У нас однозначно, що ні (не отруїлися – 24 ). Перед цими дітьми у нас інші діти приїжджали. Все у нас в межах норми", – сказав працівник садиби Микола.
Приватна садиба "Горицвіт"
Точну причину отруєння встановлять фахівці.
Причиною можуть стати спожиті продукти в дорозі або немиті руки. Від Києва до Верховини великий шлях. Також причиною може бути те, що вони могли з'їсти щось на місці. Що саме – поки невідомо, це буде обстежено обласним лабораторним центром,
– зазначила начальниця відділу обласного департаменту охорони здоров'я Лідія Сенюта.
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