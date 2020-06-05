Верхня палата німецького парламенту — Бундесрат — ухвалила в п’ятницю, 5 травня, закон, який забороняє репаративну, або конверсійну терапію — тобто зміну сексуальної орієнтації людини в бік гетеросексуальності.

Тепер за медичні та інші заходи, що спрямовані на примусову зміну або придушення сексуальної орієнтації неповнолітніх і дорослих законодавство Німеччини передбачає покарання. Про це повідомляє DW.

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При цьому штрафуватимуть як тих, хто пропонує подібні послуги, так і батьків чи опікунів, які відправляють на подібне "лікування" дітей.

Відповідно до закону, проведення процедур реперативної терапії передбачає ув'язнення на строк до року, а реклама й посередництво – штраф до 30 тисяч євро.

Там, де немає хвороби, немає й необхідності в терапії,

– зазначив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (до речі, католик і відкритий гей).

Закон набуде чинності після його публікації.

Варто знати: За сексуальну орієнтацію "відповідають" мозок та гени. Вона програмується під час внутрішньоутробного розвитку дитини та залишається на все життя. Сучасні наукові дослідження мозку свідчать про структурні та функціональні відмінності між мозком гомосексуальних та гетеросексуальних людей.