Нові Санжари проти евакуації: які аргументи місцевої влади

Депутати Новосанжарської селищної ради, що на Полтавщині, висловилися щодо перевезення до них евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Так, серед аргументів проти – відсутність боксів та ізоляторів, а також підключення до загальної каналізації.

Місцеві депутати виступили із категоричною заявою проти розміщення евакуйованих з Китаю осіб. Вони стверджують: санаторій не пристосований до карантину.

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Окреме занепокоєння місцевих викликало підключення санаторію до загальної системи каналізації.

Медичний центр Нові Санжари Національної гвардії України знаходиться в житловому масиві селища, у якому немає жодної умови для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція.



Каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка,

– аргументують свою думку депутати.

Чи може передаватися коронавірус через каналізацію?Вчені підозрюють, що – так. У Гонконзі зафіксовані випадки зараження коронавірусом людей, які не контактували з інфікованими особами. Через це влада запідозрила, що COVID-19 може поширюватися через каналізаційні труби. Однак наразі інформація про новий спосіб передачі не є підтвердженою.

У Нових Санжарах вранці 20 лютого, після того, як стало відомо, що саме туди привезуть людей з Китаю, почалися сутички поліції і місцевих жителів. Відео – дивіться за посиланням.

Полтавська облрада проведе 21 лютого позачергове засідання у зв'язку з ситуацією в Нових Санжарах, де проходитимуть обсервацію евакуйовані з Уханя українці та іноземці.

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Уранці інформацію про розміщення в Нових Санжарах повідомив президент Володимир Зеленський. Він запевнив: евакуйовані люди перебуватимуть під суворим контролем та захистом. Також Зеленський підкреслив, що евакуйовані перебуватимуть під особистою охороною, яка буде набагато серйознішою, ніж у президента. Він зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша – "забути про те, що всі ми люди й всі ми – українці".

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