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Новий корпус Охматдиту добудували – офіційно його відкриють 1 червня

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Добудували новий корпус Охматдиту / ohmatdyt.com.ua

Журналістам 24 каналу повідомили, що завершилось основне будівництво лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту. Будівництво корпусу розпочали ще у 2011 році, але на тлі корупційних скандалів його ніяк не могли закінчити.

У грудні 2019 року Зеленський наказав пришвидшити будівельні роботи та завершити їх до 1 квітня 2020 року.

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Окрім того, із Фонду президента України на будівництво виділили 200 мільйонів гривень. Таким чином, сумнозвісний корпус Охматдиту став одним з пріоритетних об’єктів президентської програми "Велике будівництво".

Станом на 6 квітня, основне будівництво вже завершили. Натомість офіційне відкриття нового корпусу Охматдиту має відбутися 1 квітня. 


Проєкт нового корпусу Охматдиту / Укрінформ

Відтак, будівлю вже почали оснащувати всередині та встановили перше медобладнання. Нині розпочали облаштовувати відділення трансплантації кісткового мозку, онкогематології, відділення невідкладної швидкої допомоги, бокси для пацієнтів та операційні.

Натомість в деяких відділеннях вже з'явилися екрани для телемедицини, консоль лікувальних газів та інше сучасне обладнання. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Києва ОХМАТДИТ Лікарня Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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