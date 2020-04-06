Новий корпус Охматдиту добудували – офіційно його відкриють 1 червня

Журналістам 24 каналу повідомили, що завершилось основне будівництво лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту. Будівництво корпусу розпочали ще у 2011 році, але на тлі корупційних скандалів його ніяк не могли закінчити.

У грудні 2019 року Зеленський наказав пришвидшити будівельні роботи та завершити їх до 1 квітня 2020 року.

До теми Через карантин Охматдит припиняє приймати пацієнтів на планові операції

Окрім того, із Фонду президента України на будівництво виділили 200 мільйонів гривень. Таким чином, сумнозвісний корпус Охматдиту став одним з пріоритетних об’єктів президентської програми "Велике будівництво".

Станом на 6 квітня, основне будівництво вже завершили. Натомість офіційне відкриття нового корпусу Охматдиту має відбутися 1 квітня.



Проєкт нового корпусу Охматдиту / Укрінформ

Відтак, будівлю вже почали оснащувати всередині та встановили перше медобладнання. Нині розпочали облаштовувати відділення трансплантації кісткового мозку, онкогематології, відділення невідкладної швидкої допомоги, бокси для пацієнтів та операційні.

Натомість в деяких відділеннях вже з'явилися екрани для телемедицини, консоль лікувальних газів та інше сучасне обладнання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я