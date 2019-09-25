Протистояння нових та старих: хто, чим і кому не догодив у МОЗ

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Не минуло й місяця, як нова команда переступила поріг МОЗ, як розпочались скандали. Зокрема люди Зоряни Скалецької домагаються звільнення співробітників, найнятих Супрун. А вони вже написали відкритого листа до прем'єра щодо тиску на них та загрозу продовження реформ.

"Тиск на держслужбовців", – так розпочали свого листа до прем'єра працівники міністерства охорони здоров'я. За їх словами, вже майже місяць у відомстві не підписуються важливі документи. Крім того, вже були випадки лобіювання закупівлі препаратів.

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Представники команди Супрун нарікають, що від них хочуть просто позбутися. Зокрема гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій вже запропонували писати заяву на звільнення.

Заступник міністра, який це запропонував, зібрав наші команди на зустріч й почав переконувати людей, щоб вони не йшли, щоб продовжували роботу,
– зазначила Ірина Литовченко, гендиректор Директорату стратегічного планування.

"Наші колеги поставили логічне питання, чому їх звільняють. Нам відповіли: "вони мають іншу позицію на відміну від нашої". Ми уточнювали, позицію стосовно чого, але не отримали відповіді", – додала вона.

Прем'єр же наголосив, що не втручається в кадрову політику міністерства. Назвав скандал непорозумінням й проблемою комунікації. Мовляв, міністр Скалецька повернеться з США та з усім розбереться.

На скандал від імені нової команди відреагував радник міністерки Скалецької Дмитро Раїмов. Довго сварив всю команду Супрун, а про лобіювання закупівлі медикаментів не чув.

Дмитро Раімов
Дмитро Раімов

Мовляв, стару команду налякав аудит відомства. А перевіряти є що – начебто знайшли корупцію в закупівлях та недбалість у одному з наказів. Щоправда, жодних прізвищ не називає.

Це не голослівне звинувачення. Це був документ, підписаний міністром. Буде аудит. З'ясується, ким був підготовлений документ, – наголосив він.

Крім того, ще один аудит проведе Рахункова палата. Перевірять лише часи правління Уляни Супрун за запитом Петра Багрія, фірми якого були чи не основним продавцем ліків за завищеними цінами за часів одіозної міністерки Богатирьової.

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Активісти вбачають в цьому реванш попередників, яких Супрун відсторонила від годівнички.

Це людина, яка "Таміфлю" привозила сюди в чотири рази дорожче ще за часів Тимошенко. Це один з найогидніших персонажів фарммафії,
– прокоментував Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Людиною Багрія у міністерстві охорони здоров'я пацієнтські організації називають Ольгу Голубовську – радницю нової очільниці МОЗ.

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська

За "регіоналки" Богатирьової вона керувала напрямком інфекційних хвороб та просувала препарати, постачальником яких був той самий монополіст Багрій.

Тож експерти радять новій міністерці бути уважнішою зі своїм оточенням та комітетом, аби під загрозою не опинилася медреформа. 

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Зоряна Скалецька Медицина Олексій Гончарук Раїса Богатирьова Новини Здоров'я Здоров'я
Джерело: 24 канал
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