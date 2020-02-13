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Робот вперше зашив людині кровоносні судини

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Робот вперше провів операцію на людині / MicroSure

Робот-хірург, розроблений Нідерландськими вченими, пройшов випробування на людях. Роботизована система, розроблена для мікрохірургії, може працювати з капілярами діаметром до міліметра.

Роботизовану систему MUSA розробили для операцій по відновленню втрачених тканин. За допомогою MUSA фахівці здатні відновлювати капіляри діаметром до 0,3-0,8 міліметра. Звісно, є хірурги-люди, які можуть виконувати таку роботу, проте їх вкрай мало, адже це вимагає величезного досвіду, пише Nature Communications.

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Систему розробила нідерландська компанія MicroSure за підтримки Ейндговенського технологічного університету, після чого її випробували фахівці Медичного центру Маастрихтського університету.

MUSA виконав операційне втручання на 20 пацієнтках, які проходять відновлення після раку грудей. Робот довів, що може виконати операцію нічим не гірше, ніж людина.

Цікаво, що під час втручання MUSA копіював рухи провідного хірурга, аби повторити всі маніпуляції в зменшеному масштабі. Окрім того, вбудовані алгоритми аналізували траєкторію рук і автоматично відфільтровували будь-які випадкові посмикування. Споглядаючи на зображення з мікроскопа, лікар контролював те, що відбувається.


Робот проводить операцію на людині / Nature 

Підсумки роботи MUSA підбили через 3,5 місяці, коли все пацієнтки повністю відновилися. Медики оцінили їх стан судин і зазначили, що якість швів, які наніс робот, нічим не гірша, ніж у досвідчених хірургів. Втім, час на операцію зайняв приблизно 115 хвилин, у той час як досвідченому хірургу знадобилося б близько 81 хвилини. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Техно Новини Здоров'я Здоров'я Медицина робототехніка Штучний інтелект
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