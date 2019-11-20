Изобрели аэрогель, который может срастить перелом костей за несколько дней

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Аэрогель способен сращивать повреждения костей / youtube.com

Сверхсовременный аэрогель стимулирует рост новой костной ткани. Технология поможет лечить переломы за считанные дни, а также дает надежду на полноценную жизнь людям с раком костей.

Проблема восстановления костной ткани важна и до сих пор не имела альтернативных методов. Inverse рассказал об ученых, которым удалось создать аэрогель, стимулирующий рост новых костей.

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Такой метод является актуальным как для повреждений костей, так и ампутации конечностей вследствие онкологического заболевания.

Опухоль кости – редкое онкологическое заболевание, но его последствия очень тяжелые: пациентам могут ампутировать конечности для предотвращения метастазирования.

Как действует аэрогель

Для того, чтобы помочь таким пациентам, а также людям с другими патологиями костной ткани, ученые разработали гибридный аэрогель, который уже успешно прижился у мышей и стимулирует у них рост новых костей.

Процесс регенерации и роста костной ткани требует внешней помощи. Кроме того, сложно заставить новую ткань расти именно так, как необходимо.


Новейший материал является вполне безопасным для человеческого организма

С этой целью ученые создали биоразлагаемый каркас, помещаемый в аэрогель и направляющий ткань вдоль определенного каркасом пути.

Аэрогель – это силикагель из натурального шелка, что делает материал не только прочным, но и легким и гидрофильным. Исследователям удалось доказать безопасность материала для организма человека.

Аэрогель успешно прошел первые тестирования

Предварительно, ученые провели также эксперименты с грызунами. Группе вводили аэрогель и наблюдали за восстановлением костной ткани в течение 25 дней. Заживление тканей происходило быстрее и лучше.

Такая регенеративная способность свидетельствует о потенциале быстрого восстановления переломов кости – в течение всего нескольких дней, а не недель. Так как технология имеет важное значение для пациентов с опухолью кости, которым показана ампутация, резюмировали авторы исследования.

Выводы подтверждены исследованиями.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина
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