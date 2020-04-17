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Сколько ПЦР-тестов для диагностики коронавируса получила каждая область: список

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Сколько в Украине тестов на коронавирус / Иллюстративное фото

В Минздраве рассказали, как министерство распределило ПЦР-тесты для диагностики коронавируса между областями Украины.

Минздрав направил доклад народному депутату Ольге Стефанишиной в ответ на ее информационный запрос.

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Больше всего тестов получил город Киев, куда направили аж 52 тысячи тест-систем. Далее идут Днепропетровская (17 тысяч), Харьковская (14,5 тысячи) и Киевская (10,5 тысячи) области. Остальные регионы получили примерно по 7-8 тысяч тестов на COVID-19.

Стефанишина отметила, что непонятно, каким образом делили эти тесты. Ведь принцип разделения не подходит ни по количеству населения, ни по количеству инфицированных в регионах.

Она отметила, что больше всего тестов на коронавирус сделали в Киеве – более 8 тысяч. Далее следуют Черновицкая (3 тысячи), Винницкая (3 тысячи) и Черкасская (2 тысячи) области. Пока что в Украине использовали 16% из имеющихся 250 тысяч тест-систем.


Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Харькова Новости Днепра Медицина Партия Голос
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