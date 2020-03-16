Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД
Среди украинцев, находящихся за рубежом, есть инфицированные коронавирусом Covid-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.
По состоянию на начало 16 марта подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 9 украинсцев.
Обратите внимание У эвакуированных из Италии украинцев тест коронавируса не показал, – МОЗ
Среди них 3 – это случаи, зафиксированные на территории Украины, 6 – случаи, зафиксированные за границей
- Германия – 2 человека,
- Италия – 2 человека,
- Молдова – 1 человек,
- Объединенные Арабские Эмираты – 1 человек.
5 украинцев за рубежом выздоровели, о случаях выздоровления непосредственно в Украине пока информации нет.
К сожалению, есть и два смертельных случая: в Украине умерла женщина из Радомышля, еще одна украинка умерла в Италии 13 марта.
Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом / Инфографика МИД
Напомним, с 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин.
В МИД также напомнили, что в Украину эвакуировали 170 человек:
- 45 из Китая 20 февраля,
- 2 – с круизного лайнера Grand Princess 12 марта,
- 123 человека из Италии 15 марта.
Что такое коронавирус SARS-CoV-2? Это вирус, который вызывает опасную пневмонию CОVID-19. Он происходит из китайской провинции Ухань, где его обнаружили в конце 2019 года.
Сейчас вирус зафиксирован в более чем 130 странах мира, среди которых и Украина. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала болезнь пандемией.
МИД напоминает: в ряд стран не стоит путешествовать из-за коронавируса / Инфографика 24 канала