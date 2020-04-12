Скількох українців вже перевірили на коронавірус: статистика від МОЗ
В Україні вже провели понад 30 тисяч ПЛР-тестувань на COVID-19. Однак, це не означає, що стільки ж громадян перевірили на наявність в організмі коронавірусної інфекції.
Річ у тім, що багато тестів роблять, аби підтвердити чи спростувати дані інших лабораторій або ж для того, щоб зрозуміти чи одужав пацієнт. Про це під час брифінгу розповів заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зверніть увагу З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка
Ми сьогодні проводимо забір матеріалів для проведення ПЛР-тестів у всіх, у кого є підозра на COVID-19, а також серед тих, хто захворів з метою підтвердження одужання. Тому наразі в Україні проведені понад 30 тисяч досліджень,
– зауважив він.
Із них – понад 12 тисяч тестів проведені людям, у яких є підозра. Тобто саме стількох людей в Україні перевірили на наявність COVID-19 методом ПЛР-тестування.
"Всі інші (тестування – 24 канал) проводять, аби встановити діагноз: або одужання, або підтвердження чи верифікації даних з інших лабораторій", – уточнив Ляшко.
ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу
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