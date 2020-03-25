У Запоріжжі одразу 4 людини захворіли на коронавірус, у місті вводять надзвичайну ситуацію
У Запоріжжі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тести підтвердили хворобу у чотирьох українців.
Усі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Вік хворих – від 41 до 55 років, повідомив мер Запоріжжя Владислав Буряк у фейсбуці.
Важливо Офіційно: в Україні 113 підтверджених випадків коронавірусу
Влада Запоріжжя ухвалила рішення ввести у місті режим надзвичайної ситуації.
Сьогодні (25 березня – 24 канал) з 14:00 ми вводимо надзвичайну ситуацію у місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби,
– написав Буряк.
Він додав, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Та зазначив, що на сесії влада виділить ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.
Станом на 25 березня МОЗ офіційно підтвердило у 113 випадків коронавірусу в Україні, 4 людини померли, одна – одужала.
Додамо, що режим надзвичайної ситуації вже діє у декількох областях України.
Де ввели режим надзвичайної ситуації:
- Київська область та місто Київ;
- Житомирська область;
- Чернівецька область;
- Дніпропетровська область;
- Івано-Франківська область;
- Харківська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область;
- Донецька область;
- Львівська область.
Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня.
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