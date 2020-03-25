24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Запоріжжі одразу 4 людини захворіли на коронавірус, у місті вводять надзвичайну ситуацію

- Читать новость на русском
Коронавірус у Запоріжжі / unsplash.com

У Запоріжжі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тести підтвердили хворобу у чотирьох українців.

Усі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Вік хворих – від 41 до 55 років, повідомив мер Запоріжжя Владислав Буряк у фейсбуці.

Важливо Офіційно: в Україні 113 підтверджених випадків коронавірусу

Влада Запоріжжя ухвалила рішення ввести у місті режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні (25 березня – 24 канал) з 14:00 ми вводимо надзвичайну ситуацію у місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби,
– написав Буряк.

Він додав, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Та зазначив, що на сесії влада виділить ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Станом на 25 березня МОЗ офіційно підтвердило у 113 випадків коронавірусу в Україні, 4 людини померли, одна – одужала.

Додамо, що режим надзвичайної ситуації вже діє у декількох областях України.

Де ввели режим надзвичайної ситуації:

  • Київська область та місто Київ;
  • Житомирська область;
  • Чернівецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Харківська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область;
  • Донецька область;
  • Львівська область.

Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Великдень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи
сьогодні
Автор: Альона Захарова
Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Надзвичайні ситуації Новини Запоріжжя Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук