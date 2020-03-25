У Запоріжжі одразу 4 людини захворіли на коронавірус, у місті вводять надзвичайну ситуацію

У Запоріжжі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тести підтвердили хворобу у чотирьох українців.

Усі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Вік хворих – від 41 до 55 років, повідомив мер Запоріжжя Владислав Буряк у фейсбуці.

Важливо Офіційно: в Україні 113 підтверджених випадків коронавірусу

Влада Запоріжжя ухвалила рішення ввести у місті режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні (25 березня – 24 канал) з 14:00 ми вводимо надзвичайну ситуацію у місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби,

– написав Буряк.

Він додав, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Та зазначив, що на сесії влада виділить ще 100 мільйонів гривень на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Станом на 25 березня МОЗ офіційно підтвердило у 113 випадків коронавірусу в Україні, 4 людини померли, одна – одужала.

Додамо, що режим надзвичайної ситуації вже діє у декількох областях України.

Де ввели режим надзвичайної ситуації:

Київська область та місто Київ;

Житомирська область;

Чернівецька область;

Дніпропетровська область;

Івано-Франківська область;

Харківська область;

Тернопільська область;

Черкаська область;

Донецька область;

Львівська область.

Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.