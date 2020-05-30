Українців почали тестувати на антитіла до коронавірусу: який результат
В Україні почали тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19 і станом на 30 травня вже провели 6 300 таких тестів.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 травня, пише 24 канал.
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В Україні стартувало ІФА-тестування
При проведенні ІФА-тестування виявляють антитіла у людини коронавірусної інфекції. Тобто тест покаже, чи перехворіла людина на COVID-19 чи ні,
– розповів Степанов.
ІФА-тестування проводять децентралізовано, зокрема в обласних та районних лікарнях, які мають відповідні лабораторії.
За словами міністра, відтепер дані про кількість таких тестувань за добу будуть включати у загальну статистику МОЗ щодо COVID-19.
Скільки тестів на антитіла вже провели
Так, минулої доби в Україні провели 7 914 таких тестів.
Водночас міністр зазначив, що відтепер на брифінгах МОЗ щодня буде озвучуватися також кількість проведених ІФА-тестів.
Що таке ІФА-тест? Імуноферментний аналіз (ІФА) – це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції антиген-антитіл.