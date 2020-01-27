24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Україні масово закривають школи на карантин: список областей

875 Читать новость на русском
Які школи закрили на карантин / unsplash.com

В Україні через спалах грипу та ГРВІ вісім областей закрили школи на карантин. Кількість дітей, що захворіли на грип чи гостре респіраторне захворювання стрімко росте та перевищує епідеміологічний поріг.

Станом на 27 січня "рекордсменом" за кількістю закритих шкіл є Рівненщина, пише РБК.

Читайте також: Ознаки того, що у вас не просто застуда

Волинська область 

Сім волинських шкіл вже тимчасово припинили навчання. На карантин закрили школи в Камінь-Каширському, Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах. 

Луганська область

З 28 січня усі школи та садочки Сіверськодонецька йдуть на карантин.Навчальний процес планують відновити за тиждень.

Одеська область

В Одесі з 28 січня загальноосвітні школи закриваються на двотижневий карантин. З минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідемічний поріг.


Вісім областей на карантині через високий показник захворюваності на грип та ГРВІ/Фото:Unsplash

Сумська область

На Сумщині 15 шкіл закрили на карантин через високі показники захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Епідеміологічний поріг перевищений у Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах, а також у містах Суми й Лебедин.

Вінницька область

У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів.

Рівненська область

Найбільше закритих шкіл на Рівненщині. Тут на карантин закрили 39 навчальних закладів.


У Рівненській області найбільше випадків захворюваності/Фото:Unsplash

Запорізька область

На тиждень на карантин закрили всі навчально-виховні заклади в Бердянську. Внаслідок зростання захворюваності призупинено навчання у 27 школах Запорізької області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Житомирська область

У Житомирі школи закрили на карантин через різке збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ ще минулого тижня. Тут карантин триватиме до 5 лютого.

 
Як полегшити перебіг хвороби
  • Залишайтеся вдома – спіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.
  • При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.
  • Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.
  • Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.
  • Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.
  • Не витрачайте гроші даремно на непотрібні препарати, які не мають ефективності. Застуда проходить сама впродовж 3-7 днів, якщо створити сприятливі умови для організму.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У Хорватії розбився військовий гелікоптер, є загиблі: фото
сьогодні
9936
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Освіта Діти Школа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 9451
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2264
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3644
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2687
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2126
Новини
Більше новин
Залиште відгук