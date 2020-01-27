В Україні масово закривають школи на карантин: список областей

В Україні через спалах грипу та ГРВІ вісім областей закрили школи на карантин. Кількість дітей, що захворіли на грип чи гостре респіраторне захворювання стрімко росте та перевищує епідеміологічний поріг.

Станом на 27 січня "рекордсменом" за кількістю закритих шкіл є Рівненщина, пише РБК.

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Волинська область

Сім волинських шкіл вже тимчасово припинили навчання. На карантин закрили школи в Камінь-Каширському, Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах.

Луганська область

З 28 січня усі школи та садочки Сіверськодонецька йдуть на карантин.Навчальний процес планують відновити за тиждень.

Одеська область

В Одесі з 28 січня загальноосвітні школи закриваються на двотижневий карантин. З минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідемічний поріг.



Вісім областей на карантині через високий показник захворюваності на грип та ГРВІ/Фото:Unsplash

Сумська область

На Сумщині 15 шкіл закрили на карантин через високі показники захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Епідеміологічний поріг перевищений у Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах, а також у містах Суми й Лебедин.

Вінницька область

У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів.

Рівненська область

Найбільше закритих шкіл на Рівненщині. Тут на карантин закрили 39 навчальних закладів.



У Рівненській області найбільше випадків захворюваності/Фото:Unsplash

Запорізька область

На тиждень на карантин закрили всі навчально-виховні заклади в Бердянську. Внаслідок зростання захворюваності призупинено навчання у 27 школах Запорізької області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Житомирська область

У Житомирі школи закрили на карантин через різке збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ ще минулого тижня. Тут карантин триватиме до 5 лютого.

Як полегшити перебіг хвороби Залишайтеся вдома – спіть, лежіть, відпочивайте та набирайтеся сил.

При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати, які містять діючу речовину парацетамол або ібупрофен.

Пийте достатньо рідини, у яку можна додавати малину.

Харчуйтеся корисно. Рекомендовано пити курячий бульйон, їсти овочі та фрукти.

Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання – це допоможе легше переносити грип та застуду.

Не витрачайте гроші даремно на непотрібні препарати, які не мають ефективності. Застуда проходить сама впродовж 3-7 днів, якщо створити сприятливі умови для організму.