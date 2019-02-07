Відсторонення Уляни Супрун: яких повноважень позбавив реформаторку суд

Окружний адміністративний суд столиці відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Вона перелічила та назвала повноваження, які їй не можна виконувати.

24 канал повідомляв, що відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду Києва, Уляну Супрун було відсторонено з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я з "ознаками очевидної протиправності".

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Суд заборонив мені, як першому заступнику міністра охорони здоров’я України, "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра" включно з уповноваженням заступників підписувати документи замість мене,

– написала на своїй Facebook-сторінці Уляна Супрун.

Вона перелічила заборонені повноваження. Так, Супрун не можна:

– погоджувати та подавати на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

– видавати обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності таких органів;

– представляти МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

– приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ;

– давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МОЗ доручення;

– підписувати накази МОЗ та інші нормативно-правові акти розроблені МОЗ України, у тому числі погоджувати акти інших центральних органів виконавчої влади.

За словами Уляни Супрун, заборони стосуються, зокрема, підписання життєво важливих наказів щодо розмитнення та розподіл ліків або ж направлення людей на лікування за кордоном.

Додамо, що ухвалене Окружним адміністративним судом столиці рішення ще можуть скасувати. Так, на 11 лютого призначено розгляд клопотання, яке подало Міністерство юстиції України від імені уряду про скасування тимчасової заборони виконувати Супрун обов'язки міністра. Розгляд буде в тому ж таки Окружному адмінсуді Києва, розпочнеться засідання о 14:00.

Вже 15 лютого суд розглядатиме позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності в Уляни Супрун повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Чому суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків голови МОЗ?Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав заяву до суду з вимогою про заборону Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я.



Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов Мосійчука та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".



Сам Мосійчук не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати посаду в. о. міністра охорони здоров’я.



Відсторонення Супрун триватиме доти, допоки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення, або допоки чиновниця сама не подасть апеляційну скаргу.